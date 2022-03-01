ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Банкоматы по возможности постепенно пополняются наличкой – НБУ

Валентина Летяк редактор ленты
Банкоматы по возможности постепенно пополняются наличкой – НБУ

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко рассказал, что банки продолжают обеспечивать работу отделений в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.

В частности, онлайн-банкинг работает в обычном режиме. С его помощью можно пополнить мобильный счет, перевести деньги и т. д.

В магазинах, аптеках и на АЗС должны принимать безналичные расчеты. Шевченко говорит, что НБУ не устанавливал никаких ограничений на подобные операции.

Что касается банкоматов, то по возможности их постепенно подкрепляют наличными.

– Призываю во время покупок отдавать предпочтение безналичным расчетам. Инкассаторы банков каждый день, рискуя жизнью, пополняют банкоматы наличными. Уменьшив спрос на наличные средства, мы уменьшаем риск их жизни и здоровью, – обратился он ко всем украинцам.

А операторов торговых сетей и АЗС глава НБУ просит не отказывать в принятии безналичной оплаты.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка