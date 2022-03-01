Банкоматы по возможности постепенно пополняются наличкой – НБУ

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко рассказал, что банки продолжают обеспечивать работу отделений в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.

В частности, онлайн-банкинг работает в обычном режиме. С его помощью можно пополнить мобильный счет, перевести деньги и т. д.

В магазинах, аптеках и на АЗС должны принимать безналичные расчеты. Шевченко говорит, что НБУ не устанавливал никаких ограничений на подобные операции.

Что касается банкоматов, то по возможности их постепенно подкрепляют наличными.

– Призываю во время покупок отдавать предпочтение безналичным расчетам. Инкассаторы банков каждый день, рискуя жизнью, пополняют банкоматы наличными. Уменьшив спрос на наличные средства, мы уменьшаем риск их жизни и здоровью, – обратился он ко всем украинцам.

А операторов торговых сетей и АЗС глава НБУ просит не отказывать в принятии безналичной оплаты.