Украина уничтожила российской военной техники на $3 млрд – Forbes

По оценкам издания Forbes, за время войны армия Украины уничтожила российской военной техники на сумму 331,2 млрд рублей или около 3 млрд долларов.

В частности, среди этой техники – 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ).

Как сообщается, разрушенные танки стоили России $1 млрд, ББМ – $0,6 млрд, а самолеты и вертолеты вместе – $1,1 млрд.

В Forbes подчеркивают: эти расчеты примерные. Издание брало стоимость единицы техники в открытых источниках.

Сообщается, что цена танка в расчетах – 4 млн долларов, так как именно по такой цене РФ поставляла их в Алжир в 2006 году.

На данный момент неизвестно точно, какие именно самолеты были сбиты. Среди используемых Россией есть Су-25 – за 11 млн долларов, Су-30 – за 33 млн долларов и Су-34 – за 36 млн долларов.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Вальковом и под Кропивницким. Каждый из них оцениваются примерно в 86 млн долларов.