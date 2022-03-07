Форс-мажорные обстоятельства: подробно о юридических способах подтверждения

Бизнес направляет в Торгово-промышленную палату (ТПП) обращения по поводу возможности подтвердить форс-мажорные обстоятельства.

Об этом юристы сообщили агентству Интерфакс-Украина.

Уточняется, что этой возможностью интересуются физические лица-предприниматели, аграрные компании, компании из газового и энергетического лица, Укрзализныця и даже просто физические лица.

– Оказывается, многие хотели бы такого общего унифицированного подтверждения и его возможного быстрого получения в случае необходимости, – сказал советник Asters Антон Синцов.

По его словам, ключевой особенностью форс-мажора в связи с агрессией РФ стала упрощенная процедура его оформления.

ТПП Украины письмом от 28 февраля засвидетельствовало форс-мажор с 24 февраля до момента официального окончания.

Таким образом бизнес избавлен от необходимости обращаться с заявлениями каждый раз в систему ТПП.

– В случае необходимости и нарушения своих обязательств кроме отправления сообщения о форс-мажорных обстоятельствах к своему контрагенту (что является правильным и необходимым шагом всегда), дополнительно есть возможность отправлять официальное письмо ТПП Украины для усиления обоснования необходимости переноса сроков выполнения обязательств и неприменения штрафов и пени, – подчеркнул юрист.

Синцов говорит, что контрагенты украинских компаний с пониманием воспринимают уведомление и письмо от сторон, лишенных возможности исполнить свои обязательства должным образом.

Он сказал, что можно договориться о переносе сроков исполнения.

Такой же является позиция во многих банках и коммунальных предприятиях.

Юристы отмечают, что это хороший пример унифицированного подхода отказа от начисления штрафов и пени в случае нарушенных сроков выполнения обязательств.

Тем временем директор юридической фирмы “Грищенко и партнеры” Дмитрий Грищенко сообщил, что война и военные действия подпадают под классическое определение форс-мажора.

Он отметил, что подтверждение форс-мажора возможно не только через ТПП, но и в национальных торговых палатах других стран.

Для этого можно сослаться на общеизвестные факты, в том числе публикации, имеющиеся в новостях видеоматериалы. Адвокатские фирмы также могут подтвердить форс-мажор.

– Думаю, что компании, связанные с поставками различного оборудования, международной куплей-продажей, и IТ-компании, которые в силу того, что должны переезжать, не могут нормально пользоваться интернетом, также могут ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, – отметил он.

Однако партнер адвокатского объединения “Актио” Владислав Червинский высказал сомнение в том, что в период горячей стадии военных действий будет происходить активное уведомление сторон договорных обязательств о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

– Необходимо поблагодарить ТПП, которая существенно облегчила жизнь всем в Украине, выдав такое письмо с такой быстротой, – заявил он.

Ранее Торгово-промышленная палата Украины (ТПП Украины) засвидетельствовала форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) военную агрессию Российской Федерации против Украины, послужившую основанием введения указом президента №64 военного положения с 5.30 утра 24 февраля сроком на 30 суток.

Для того, чтобы упростить процедуру удостоверения форс-мажорных обстоятельств, ТПП с 28 февраля разместила на своем сайте соответствующее общее официальное уведомление.

Его можно распечатать всем, кого это касается.