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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Более 700 тыс. заявок за утро: Федоров о выплатах через єПідтримку

Наташа Тарчевська редактор ленты
Более 700 тыс. заявок за утро: Федоров о выплатах через єПідтримку

По состоянию на 8 марта более 700 тыс. украинцев подали заявки на получение 6500 грн на єПідтримку в сервисе Дія.

Об этом сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

— Утром запустили услугу и уже приняли более 700 000 заявлений на поддержку. Денежная помощь составляет 6500 грн, — говорится в сообщении.

Он напомнил, что средства, хранящиеся на карте єПідтримка, можно потратить на любые товары и услуги, а также направить их на нужды ВСУ.

Кто может получить 6,5 тыс. гривен

Напомним, что программа єПідтримка была создана для популяризации вакцинации против коронавируса. Тогда за прохождение курса Covid-вакцинации каждый украинец получал 1000 грн, дополнительно на карту поступало еще 500 грн – за бустерную дозу вакцины.

С началом российской агрессии против Украины Минцифры приступили к разработке механизмов, способных поддержать украинский бизнес в условиях военного положения.

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Начиная с 7 марта, в Украине действует обновленная программа єПідтримка, в рамках которой ФОП (ФЛП) и наемные работники на территории, где продолжаются боевые действия, смогут получить выплату 6500 грн помощи.

– Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФОПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны, — рассказал Михаил Федоров.

Отметим, что для получения доступа к новой функции в сервисе Дія необходимо обновить приложение к последней, новейшей версии.

Фото: Depositphotos

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