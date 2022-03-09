НБУ упростил открытие счетов для военных и ослабил ряд ограничений

Национальный банк ослабил ряд ограничений на валютном рынке, которые вводили для стабильного функционирования финансовой системы страны в связи с введением военного положения.

Так, теперь военнослужащие могут открывать счета и осуществлять верификацию на основании военного билета.

Также регулятор разрешил украинцам, которые находятся на территориях, которым грозит временная оккупация, могут снимать со своих счетов наличку в национальной и иностранной валюте без ограничений (при наличии средств в отделении банка).

Кроме того, Нацбанк разрешил делать переводы на счета благотворительных фондов не только в гривнах, но и в иностранной валюте. Это касается благотворительных фондов, сферами благотворительной деятельности которых является содействие обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержка Вооруженных сил Украины, территориальная оборона Украины, социальная защита, здравоохранение и другие актуальные вопросы защиты населения в условиях военного положения.

В случае поступления средств из-за границы в российских рублях или белорусских рублях НБУ разрешил обмен этих средств на другую валюту для ее последующего зачисления на счет клиента.

На днях Нацбанк также упростил требования для вывоза валютных ценностей за пределы Украины. В частности, речь идет об отмене справки с банков о снятии налички с собственных счетов.

Ранее физлица должны были предоставлять эти документы при перемещении за границу валютных ценностей стоимостью свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте).