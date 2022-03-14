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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин повысил цены на топливо до 45 грн за литр

Марта Бондаренко редактор ленты
АЗС

Министерство экономики Украины снова обновило среднюю стоимость бензинов и дизельного топлива. Средняя стоимость дизтоплива выросла на 9 грн, а бензина – на 5 грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства от 13 марта с учетом расчетов акционерного общества НАК Нафтогаз.

Стоит отметить, что к ценнику Минэкономики розничные торговцы топливом добавят еще свою наценку. В постановлении Кабмина от 9 февраля 2022 № 140 говорится, что предельная наценка на дизтопливо составляет 5 грн/л, а на бензины 4,55 грн/л.

Средняя стоимость топлива в Украине: 

  • дизель — 38,97 грн (на АЗС 43,52 грн);
  • бензин — 39,90 грн (на АЗС 44,9 грн).

Следует отметить, что это уже второе повышение цен за март. Ранее средняя стоимость одного литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составит 30,92 гривны, а одного литра автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm составит 33,79 гривны.

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Источники: Минэкономразвития, Кабмин

Фото: Depositphotos

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