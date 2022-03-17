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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Закарпатье стало лидером по релокации предприятий и бизнесов из горячих точек — глава ОВА

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Закарпатье стало лидером по релокации предприятий и бизнесов из горячих точек — глава ОВА

Чтобы возрождать экономику Украины, которую уничтожают оккупанты в горячих точках, власти Закарпатья приняли решение создать все условия для релокации предприятий и бизнеса в регион. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Недавно глава государства отметил, что пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика. Настолько, насколько это возможно в сложных условиях. Мы приняли непростой вызов по созданию на Закарпатье достойных условий для перемещения предприятий и бизнеса с территорий, где ведутся активные боевые действия, — отметил глава области.

Он рассказал, что для этой задачи в области было создано отдельное подразделение. В результате местные власти получили более 500 заявок на перемещение бизнеса. С 300 предприятиями продолжается устойчивая постоянная коммуникация. 120 компаний приняли решение о релокации мощностей в Закарпатье, из них четыре уже активно функционируют на территории области.

Это лучший показатель в Украине. Благодарю представителей бизнеса за доверие, а команду – за самоотверженность и профессионализм, — добавил Виктор Микита.

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