Закарпатье стало лидером по релокации предприятий и бизнесов из горячих точек — глава ОВА

Чтобы возрождать экономику Украины, которую уничтожают оккупанты в горячих точках, власти Закарпатья приняли решение создать все условия для релокации предприятий и бизнеса в регион. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Недавно глава государства отметил, что пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика. Настолько, насколько это возможно в сложных условиях. Мы приняли непростой вызов по созданию на Закарпатье достойных условий для перемещения предприятий и бизнеса с территорий, где ведутся активные боевые действия, — отметил глава области.

Он рассказал, что для этой задачи в области было создано отдельное подразделение. В результате местные власти получили более 500 заявок на перемещение бизнеса. С 300 предприятиями продолжается устойчивая постоянная коммуникация. 120 компаний приняли решение о релокации мощностей в Закарпатье, из них четыре уже активно функционируют на территории области.