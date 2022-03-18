На Тернопольщине обрабатывают 52 заявки на релокацию бизнеса — ОВА

В Тернопольской области начало работу швейное предприятие, перевезенное из Киева. Это уже третий бизнес, перенесший свои мощности в регион и наладивший производственный процесс на новом месте. Всего областной департамент экономики обрабатывает 52 заявки на релокацию бизнеса из других регионов.

Об этом сообщает в Telegram глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

Для 20 бизнесов, которые рассматривают релокацию в Тернопольскую область, по словам Труша, уже подобрали помещения.

Для удобства предпринимателей сформирован список объектов недвижимости с кратким описанием и контактами ответственных лиц. Сейчас уже есть предложения по 45 помещениям и земельным участкам в пяти территориальных громадах Тернопольщины, — отметил Владимир Труш.

По вопросам помощи в перевозке предприятий на Тернопольщину на днях состоялась встреча с заместителем бизнес-омбудсмена.