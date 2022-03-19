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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Треть экономики не функционирует, но дефолт нам не угрожает — Минфин

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Сергей Марченко

Около 30% бизнеса полностью или временно остановило работу в Украине.

Такие данные наводит министр финансов Сергей Марченко.

— Наши предварительные расчеты по уплате налогов… свидетельствуют, что около 30% экономики или не работает, или временно не работает. Это подсчеты, исходя из уплаты налога на доходы физлиц, ЕСВ. Треть экономики сейчас не функционирует, – заявил Марченко в эфире телемарафона.

Также он поднял тему переформатирования работы на таможне. По его словам, в этом направлении продолжаются дискуссии.

Ранее премьер страны Денис Шмыгаль поставил задачу изменить подходы на таможне, чтобы она работала быстрее во время военного положения.

Марченко отметил, что они сейчас этим активно занимаются.

По словам Сергея Марченко, основной канал покрытия потребностей госбюджета — внутренние и внешние заимствования, так как налоговые и таможенные поступления значительно снизились из-за войны. Однако Украина продолжает полностью обслуживать свой долг.

— Дефолт нам не угрожал и не угрожает. Во-первых, не такая большая, особенно в этом году, у нас долговая нагрузка. Во-вторых, мы тщательно обслуживаем наши долги. Такие слова мы не употребляем. А вот для наших агрессоров, мы надеемся, он (дефолт. Ред.) вскоре наступит, – заявил Марченко.

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Фото: УНИАН

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