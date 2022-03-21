Кабинет министров Украины принял постановление, которым разрешил компенсировать до нуля процентную ставку по кредитам государственной поддержки предприятиям (в частности, для удовлетворения потребностей Вооруженных сил и населения во время войны).

Речь идет о постановлении правительства № 312 от 18 марта 2022 года. Этим документом Кабмин внес изменения в свое постановление № 28 от 24 января 2020 года, предусматривающее предоставление финансовой господдержки субъектам предпринимательства путем удешевления стоимости кредитов.

Внесенными изменениями предусмотрено, что финансовая государственная поддержка будет предоставляться для финансирования предприятий с целью предотвращения агрессии РФ и преодоления ее последствий, в частности:

• удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

• удовлетворения потребностей населения, которое пострадало в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине.

Такая нулевая годовая ставка для кредитов господдержки будет действовать в течение военного положения и месяц после его завершения, а впоследствии составит 5%.

По решению правительства, максимальная сумма кредитов повышена с 50 млн грн до 60 млн грн. Кроме того, сняты ограничения для их получения субъектами крупного предпринимательства.

На период действия в Украине военного положения и в течение 180 дней после его завершения отменены требования: прироста новых рабочих мест; сохранения рабочих мест; представления отчетности предприятием.

Также на время войны сняты другие ограничения, в частности, по максимальному размеру ранее полученной государственной поддержки.

Стоит отметить, что о таких шагах по поддержке бизнеса сегодня рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма. Он отметил, что для предпринимателей разработали программу, по которой бизнес сможет получить кредиты до 60 млн грн под ставку 0% на период военного положения и 5% годовых после его завершения.

Как подчеркнул Шурма, это делается для того, чтобы бизнес мог получить оборотные средства и перезапустить свою работу.

Кроме того, на период военного положения в Украине приостанавливают практически все проверки. В то же время, 95% разрешительных документов будут переведены в декларативную электронную форму.