Правительство Украины планирует еженедельно вводить инициативы для поддержки бизнеса

Правительство Украины сейчас разрабатывает программу, согласно которой работодателям будут выплачиваться компенсации за сохранение и создание новых рабочих мест.

Также программа обновления Украины, благодаря которой были созданы новые рабочие места, уже находится в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в телемарафоне заместителя руководителя офиса Президента Ростислава Шурмы.

– Еженедельно мы будем разрабатывать и внедрять несколько новых инициатив, и все они будут фокусироваться вокруг упрощения налоговой системы, дальнейшего наполнения финансированием и ликвидностью, стимулирования создания рабочих мест, – подчеркнул Шурма.

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