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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Правительство Украины планирует еженедельно вводить инициативы для поддержки бизнеса

Владислава Ткаченко Редакторка сайта

Правительство Украины сейчас разрабатывает программу, согласно которой работодателям будут выплачиваться компенсации за сохранение и создание новых рабочих мест.

Также программа обновления Украины, благодаря которой были созданы новые рабочие места, уже находится в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в телемарафоне заместителя руководителя офиса Президента Ростислава Шурмы.

– Еженедельно мы будем разрабатывать и внедрять несколько новых инициатив, и все они будут фокусироваться вокруг упрощения налоговой системы, дальнейшего наполнения финансированием и ликвидностью, стимулирования создания рабочих мест, – подчеркнул Шурма.

О том, что происходит в Украине на 25-е сутки войны, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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