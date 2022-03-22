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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ увеличил лимит снятия денег с валютных счетов и ограничил переводы за границу

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
НБУ увеличил лимит снятия денег с валютных счетов и ограничил переводы за границу

Национальный банк Украины увеличил суточный лимит по снятию наличной валюты в Украине до 100 тыс. грн (в эквиваленте).

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №58 от 21 марта, которое обнародовано на сайте центробанка и вступило в силу.

В НБУ отметили, что снятие наличной валюты с гривневых счетов за границей теперь ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц.

— Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах. Ограничения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов по оплате товаров, — сообщили в НБУ.

Также вводится лимит в 100 тыс. грн. в месяц на операции quasi cash и перевод средств на счета физлиц за границу с использованием реквизитов платежных карт плательщика и получателя (P2P-переводы).

Среди операций quasi cash – пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков и покупки виртуальных активов.

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Источник: НБУ

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