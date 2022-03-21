С начала широкомасштабной войны России против Украины уже 40 украинских предприятий переехали из зоны активных боевых действий по программе перемещения производственных объектов.

Такие цифры озвучили в Минэкономики. Из них 18 компаний возобновили свою работу на новом месте. В ближайшее время мощности еще 299 компаний будут доставлены на новое место работы.

Программа по перемещению украинских производств стартовала неделю назад. Сейчас Минэкономики обработало уже 86% заявок, поданных пострадавшими предприятиями (всего таких заявок – 898). В дальнейшем государство обеспечит перевозку оборудования и расселение работников этих компаний.

Часть предприятий перевозит Укрзализныця. Также с логистикой помогает Укрпочта. 21 марта Кабинет министров Украины даже поддержал постановление, которым обязал предприятие бесплатно перевозить имущество украинских компаний.

Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение предприятий, автомобилям Укрпочты и субподрядчиков будет предоставляться право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки топливом на АЗС.

В Минэкономики напоминают, что сбор заявок на участие в программе перемещения предприятий продолжается. Все детали можно узнать по ссылке.