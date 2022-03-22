Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Сластен во вторник, 22 марта, заявил, что около 20-25% площадей озимых находятся на неподконтрольных территориях.

– Территории, которые оккупированы, это условно 20-25% площадей, это даже включая подконтрольные Украине территории, но которые все же находятся на линии соприкосновения. Проводить там полевые работы опасно. Однако даже несмотря на это, отважные фермеры выходят в поле и проводят соответствующие работы, – рассказал Сластен в эфире телемарафона.

Он добавил, что в целом состояние озимых хорошее, но сельхозпроизводители во многих случаях смогли провести ранневесеннюю подкормку удобрениями.

Поэтому, подчеркивает Сластен, даже если на этих площадях месяц не будут проводить работы, урожай все равно будет.

Напомним, Кабмин назвал проведение посевной в тех районах, где не ведутся активные боевые действия, одной из главных задач.