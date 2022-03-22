В Україні знайшли майна РФ вже на 35 млн грн

Бюро экономической безопасности инициировало национализацию имущества России на территории Украины общей стоимостью около 35 млн грн.

В условиях войны БЭБ занимается выявлением субъектов хозяйственной деятельности, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Беларуси, а также прекращением деятельности предприятий, осуществляющих незаконную торговлю с этими странами, в том числе путем контрабанды.

Во время такой проверки предприятий, занимающихся транспортировкой горюче-смазочных материалов в Мукачево Закарпатской области, сотрудники БЭБ нашли имущество, принадлежащее РФ.

– Речь идет о 29 вагонах-цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью $1,16 млн (более 35 млн грн в эквиваленте). Указанная информация направлена ​​в Фонд госимущества Украины и Укрзализныцю. По инициативе БЭБ продолжается процедура национализации этого имущества, — отмечают в Бюро.

Кроме того, в Ивано-Франковске идентифицированы два железнодорожных вагона, которые использовались для доставки ТМЦ из России. После подтверждения владельца БЭБ также инициирует национализацию этого имущества.

3 марта Верховная Рада приняла проект закона №7122 Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал документ.

Законом предусмотрено принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Россия ведет против нашего государства.

Источник: БЕБ

Фото: БЕБ