Почти $12 млн собрала Киевская школа экономики на бронежилеты, аптечки и гуманитарку

Киевская школа экономики (KSE) собрала $11,8 млн за три недели фандрейзинговой кампании.

На эти средства уже приобретено 15 400 аптечек (и оплачено еще 20 000), 25 000 жгутов, 6 350 бронежилетов, 5 140 шлемов, 3 000 плит для плитоносок местного производства и осуществлено финансирование для дополнительных 5 000+ плит. Также закупается ткань для изготовления плитоносок, пищевых продуктов и т. д.

Из 18 партий закупок 6 уже доставлены в Украину, 6 – в пути, 3 – готовятся к отправке, 3 – по определенным причинам, над решением которых ведется работа, задерживаются.

Фандрейзинговую кампанию KSE уже поддержали 15 компаний и 2 500 частных лиц из Украины, США, Европы и Азии.

— Мы благодарны каждому, кто присоединился и продолжает прилагать усилия к укреплению обороноспособности Украины и сохранению жизней – от компаний, внесших взносы свыше $300 тыс., таких как ПУМБ, Ripple, Kernel, Jefferies, до каждого, кто присоединился посильной суммой, – подчеркнула директор Благотворительного фонда Киевской школы экономики Светлана Денисенко. – Сейчас хотим сосредоточиться именно на закупке аптечек. Ведь большинство людей погибают из-за кровотечения и травм, полученных от осколков – их не успевают довезти в больницы, где может быть предоставлена ​​необходимая помощь. Всего сейчас, по сводной информации от Министерства здравоохранения, есть потребность в 307 тыс. таких аптечек. Будем в дальнейшем поддерживать Украину в этой войне, будем поставлять жизненно важные товары тем, кто в этом нуждается больше всего.

После пересечения границы Украины все защитные средства Киевская школа экономики передает Центральному штабу ТРО и ВСУ для распределения. В настоящее время уже осуществлены поставки по направлению в ТРО Харькова, Сум, Чернигова и Николаева.

KSE не распределяет снаряжение самостоятельно, а ориентируется на потребности Центрального штаба.

Киевская школа экономики (KSE) была основана в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования (EERC). Сегодня KSE является самым амбициозным украинским образовательным проектом и мощным интеллектуальным центром страны.

Миссией школы является создание интеллектуального фундамента сильной экономики Украины. С момента открытия школы KSE выпустила 1 159 магистров. В 2021 году открыла программы бакалавриата.

KSE объединяет: KSE University, KSE Business School, KSE Institute (аналитический центр), Благотворительный фонд Киевской школы экономики.