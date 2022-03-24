О выплатах пенсий, 6,5 тыс. грн и поддержке ВСУ: обращение главы Минфина

В условиях военного положения в Украине осуществляется перечисление пенсий, зарплат, поддержка ВСУ и граждан, потерявших работу из-за войны, заявил министр финансов Сергей Марченко в видеообращении.

– Мы обеспечиваем выполнение всех необходимых платежей, перечисление пенсий, зарплат, также поддерживаем армию в необходимых объемах. Кроме того, введены программы поддержки населения, выплаты временно потерявшим работу. Программа єПідтримка по выплате 6,5 тыс. грн уже работает, – подчеркнул министр.

По его словам, помощь уже смогли получить более 3 млн украинцев, общая сумма выплат составляет 21 млрд грн.

Марченко призвал бизнес, работающий на территориях, где не ведутся боевые действия, начать работать, создавать рабочие места, платить налоги.

– Выплачивая налоги, вы помогаете армии и государству выполнять необходимые функции. Каждую неделю Минфин проводит аукцион по размещению военных облигаций. Уже проведено четыре таких аукциона, благодаря которым привлечено более 26 млрд грн. Каждый украинец может присоединиться к этой программе. Всю необходимую информацию можно найти на сайте Министерства финансов, – отметил Марченко.

Благодаря работе с международными партнерами Минфину удалось привлечь в бюджет Украины более $3 млрд – это деньги от МВФ, Всемирного банка, ЕИБ, Еврокомиссии. Кроме того, грантовую помощь предоставили правительства нескольких стран.