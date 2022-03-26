Raiffeisen Bank рассматривает возможности выхода из рынка России

В австрийском финучреждении Raiffeisen Bank International сообщают о том, что рассматриваю возможности выхода банка из рынка Российской Федерации.

Об этом со ссылкой на ответ на свое обращение сообщил Национальный банк Украины.

– Raiffeisen Bank International сообщил, что рассматривает вопрос о возможном выходе с российского рынка. Работаем дальше. Все будет Украина! – рассказали в НБУ.

Кроме того сообщается, что крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Bank приняла решение отказаться от каких-либо новых бизнес-контактов с любыми российскими или белорусскими компаниями по всему миру.

До этого Raiffeisen Bank International утверждал, что занимается “оценкой всех стратегических вариантов” будущего их финучреждения в России, включая выход из российского рынка.