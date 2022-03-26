В каких странах можно обменять наличную гривну — список

Национальный Банк Украины сообщил, что с первых дней полномасштабного вторжения России совместно с центральными банками стран ЕС приступил к созданию механизмов обмена наличной гривны на валюту.
Отныне в Польше украинцы могут обратиться в отдельные отделения PKO Bank Polski. Лимит на такой обмен – до 10 тыс. грн наличными на одного человека банкнотами номиналом от 100 до 1 000 грн. Для обмена нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или действительный загранпаспорт.
В Венгрии обмен наличной гривны производит OTP Bank: в его отделениях украинские граждане могут обменять гривну на венгерские форинты в пределах лимита 15 тыс. грн на одну транзакцию.
Кроме того, банк предлагает открыть украинцам в возрасте от 18 лет (от 14 до 18 лет обязательное присутствие родителей или законных опекунов) счет в форинтах в специальных отделениях OTP Bank в Венгрии, предоставляющих такую услугу, при наличии действительного паспорта или проездного документа.
В Молдове для поддержки граждан Украины OTP Bank будет проводить валютные операции с украинской валютой в своих отделениях, расположенных в приграничных регионах Молдовы и некоторых филиалах в Кишиневе, на основании внутреннего или загранпаспорта Украины. Лимит по обмену гривны – до 3 тыс. грн на клиента в сутки.
В Румынии обмен украинской гривны на румынские леи осуществляет Banca Comercială Română: 11 отделений этого банка у границы с Украиной дополнительно подкреплены наличными для помощи украинцам, пересекающим границу этой страны.
Граждане Украины могут обменять гривны на сумму до 1 000 румынских лей на одного человека (по официальному курсу почти 6,5 тыс. грн), имея действительный загранпаспорт.
В Словакии обменивать гривны на евро предлагает Tatra banka – дочерний банк группы Raiffeisen. Суточный предел на одного человека составляет €250. При обмене денег гражданам Украины необходимо предоставить действительный загранпаспорт.
Пока что обмен происходит в Братиславе в головном офисе банка в торговом центре Tatracentrum, а дополнительные места обмена должны в ближайшее время появиться в Гуменном и Михаловцах.
Кроме того, в отделениях Tatra banka украинцы смогут открыть счет, на который наличная гривна будет засчитываться на платежную карту в соответствии с курсом евро.
В Австрии обменять наличную гривну на евро можно в отделениях Raiffeisen bank и Erste Bank Oesterreich при наличии загранпаспорта. у Raiffeisen bank один человек может обменять до €500 в день, а в Erste Bank Oesterreich – до €300.
— В то же время, продолжаем рекомендовать всем, кто намерен эвакуироваться за границу, не вывозить с собой наличную гривну, а внести ее на свои банковские счета в Украине. Ведь имея платежную карту, можно рассчитываться безналично и снимать деньги в банкоматах за границей, – добавили в НБУ.