В каких странах можно обменять наличную гривну — список

Национальный Банк Украины сообщил, что с первых дней полномасштабного вторжения России совместно с центральными банками стран ЕС приступил к созданию механизмов обмена наличной гривны на валюту.

Отныне в Польше украинцы могут обратиться в отдельные отделения PKO Bank Polski. Лимит на такой обмен – до 10 тыс. грн наличными на одного человека банкнотами номиналом от 100 до 1 000 грн. Для обмена нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или действительный загранпаспорт.

В Венгрии обмен наличной гривны производит OTP Bank: в его отделениях украинские граждане могут обменять гривну на венгерские форинты в пределах лимита 15 тыс. грн на одну транзакцию.

Кроме того, банк предлагает открыть украинцам в возрасте от 18 лет (от 14 до 18 лет обязательное присутствие родителей или законных опекунов) счет в форинтах в специальных отделениях OTP Bank в Венгрии, предоставляющих такую ​​услугу, при наличии действительного паспорта или проездного документа.

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В Молдове для поддержки граждан Украины OTP Bank будет проводить валютные операции с украинской валютой в своих отделениях, расположенных в приграничных регионах Молдовы и некоторых филиалах в Кишиневе, на основании внутреннего или загранпаспорта Украины. Лимит по обмену гривны – до 3 тыс. грн на клиента в сутки.

В Румынии обмен украинской гривны на румынские леи осуществляет Banca Comercială Română: 11 отделений этого банка у границы с Украиной дополнительно подкреплены наличными для помощи украинцам, пересекающим границу этой страны.

Граждане Украины могут обменять гривны на сумму до 1 000 румынских лей на одного человека (по официальному курсу почти 6,5 тыс. грн), имея действительный загранпаспорт.

В Словакии обменивать гривны на евро предлагает Tatra banka – дочерний банк группы Raiffeisen. Суточный предел на одного человека составляет €250. При обмене денег гражданам Украины необходимо предоставить действительный загранпаспорт.

Пока что обмен происходит в Братиславе в головном офисе банка в торговом центре Tatracentrum, а дополнительные места обмена должны в ближайшее время появиться в Гуменном и Михаловцах.

Кроме того, в отделениях Tatra banka украинцы смогут открыть счет, на который наличная гривна будет засчитываться на платежную карту в соответствии с курсом евро.

В Австрии обменять наличную гривну на евро можно в отделениях Raiffeisen bank и Erste Bank Oesterreich при наличии загранпаспорта. у Raiffeisen bank один человек может обменять до €500 в день, а в Erste Bank Oesterreich – до €300.