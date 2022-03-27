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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках єПідтримка

Юля Захарченко редактор ленты
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Кабинет министров Украины ограничил срок подачи заявок на получение помощи в размере 6,5 тыс. грн в рамках государственной программы єПідтримка до 31 марта 2022 года.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 24 марта 2022 года №353. В документе говорится, что последний день для подачи запроса на получение материальной помощи єПідтримка – это 31 марта 2022 года.

Из-за полномасштабного нападения России на Украину государство приняло решение о поддержке граждан, оказавшихся в городах и населенных пунктах, где происходят активные боевые действия.

7 марта Кабмин утвердил список областей, жители которых могут получить единовременную помощь в размере 6,5 тыс. грн.

Программа распространяется на несколько регионов: Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, а также Киев.

Материальную помощь могут получить наемные работники, за которых уплачены ЕСВ, а также физические лица-предприниматели всех групп, подавшие налоговую отчетность за 2021 год или за 4-й квартал 2021 года.

Правительство направило в поддержку украинцев около 21,45 млрд грн, что позволяет выплатить по 6,5 тыс. грн 3,3 млн гражданам. Деньги господдержки можно израсходовать без ограничений.

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Фото: Минцифры

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Источник: Кабмин

Фото: УНИАН

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