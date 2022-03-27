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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На запад Украины из зоны боевых действий эвакуировали уже 89 предприятий – Гетманцев

Валентина Летяк редактор ленты
Данило Гетманцев

С начала полномасштабной войны в Украине из зоны активных боевых действий на запад страны по состоянию на 27 марта уже эвакуировали 89 предприятий.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По его данным, 47 предприятий уже возобновили работу на новом месте.

Кроме того, получено еще 1 120 заявок на эвакуацию, из которых 368 переданы на транспортировку.

Гетманцев напомнил, куда нужно подавать заявку на релокацию предприятия и как приобщиться к логистике.

Правительство Украины разработало экономический план на время войны, чтобы поддержать экономический фронт страны.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одним из ее аспектов станет беспроцентное кредитование бизнеса и облегчение доступа к финансовым ресурсам.

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Фото: УНИАН

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