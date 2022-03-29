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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На Львовщину переезжает компания, ежедневно производящая 300 матрасов для переселенцев – ОВА

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
На Львовщину переезжает компания, ежедневно производящая 300 матрасов для переселенцев – ОВА

Одно из крупнейших в Украине предприятий по изготовлению матрасов переезжает из Днепра во Львовскую область. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

— В первые недели вторжения рф в Украину эта компания раздавала матрасы людям, которые скрывались от бомбардировок и обстрелов. Впоследствии здесь начали шить социальные матрасы для вынужденно перемещенных украинцев, – рассказал он.

По словам Козицкого, ежедневно компания отгружает для волонтерских организаций до 300 матрасов.

— Компания из Днепра перевозит к нам более сотни работников. Также создаст около 200 новых рабочих мест, – добавил глава Львовщины.

После победы предприятие планирует возобновить полноценную работу на Киевщине и Днепропетровщине, и продолжить работу филиала на Львовщине.

С такими сознательными предпринимателями Украина будет точно процветать, резюмировал Козицкий.

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