О переезде на Западную Украину заявили 1164 предприятия, 98 уже переехали – Свириденко

Министерство экономики Украины получило 1 164 заявки от компаний, желающих провести релокацию собственного бизнеса на территорию Западной Украины. Из них 1 058 заявок уже были обработаны, 375 предприятий находятся в стадии переезда, а 98 – уже переехали.

Такие данные привела первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

— Напомню, что программой релокации может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий. Речь идет не только о крупных производствах, но и малых предприятиях, где работают несколько десятков человек, — отметила она.

Чтобы воспользоваться помощью государства, нужно заполнить заявку по ссылке https://docs.google.com/…/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0E…/edit…

Для участников программы государство осуществляет подбор площадей для размещения производства, помогает с перемещением и расселением персонала, а также с подбором работников в месте дислокации после переезда.

Дополнительно государство берет на себя логистические расходы и дает транспорт. Для этого используются мощности Укрзализныци и Укрпочты, а в отдельных случаях привлекаются субподрядчики с собственными транспортными возможностями.

— Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые необходимы для победы над врагом, — отметила министр.