Премьер назвал страны, которые выделили финансовую помощь Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 31 марта, рассказал о мировой поддержке экономики Украины.

Он уточнил, что Норвегия выделяет €20 млн в бюджет, чтобы правительство Украины распределило их на важные программы, и еще €200 млн – на гуманитарную помощь.

Кроме того, Совет министров Польши принял положение, которое предусматривает блокировку импорта угля из России на национальном уровне.

Также Польша намерена отказаться от российской нефти уже в этом году.

– Достойная позиция, которой должны подражать и другие страны ЕС, – отметил Шмыгаль.

Премьер сообщил о договоренности с Францией о поддержке на €300 млн и о гранте от Европейского Союза на €120 млн, которые направят в бюджет.