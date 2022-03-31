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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Премьер назвал страны, которые выделили финансовую помощь Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
європейський союз

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 31 марта, рассказал о мировой поддержке экономики Украины.

Он уточнил, что Норвегия выделяет €20 млн в бюджет, чтобы правительство Украины распределило их на важные программы, и еще €200 млн – на гуманитарную помощь.

Кроме того, Совет министров Польши принял положение, которое предусматривает блокировку импорта угля из России на национальном уровне. 

Также Польша намерена отказаться от российской нефти уже в этом году.

– Достойная позиция, которой должны подражать и другие страны ЕС, – отметил Шмыгаль.

Премьер сообщил о договоренности с Францией о поддержке на €300 млн и о гранте от Европейского Союза на €120 млн, которые направят в бюджет.

– Президент Владимир Зеленский также вчера договорился о выделении Украине $500 млн в качестве прямой бюджетной помощи от правительства США. Спасибо всем, кто поддерживает Украину и украинский народ. Продолжаем получать тысячи тонн гуманитарной помощи по всему миру. Общий ее объем уже составляет более 163 тыс. тонн. Из них Укрзализныця уже доставила 41 тыс. тонн в регионы. Больше всего в Киевской, Харьковской и Запорожской области, – сообщил Шмыгаль.

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