Премьер назвал страны, которые выделили финансовую помощь Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 31 марта, рассказал о мировой поддержке экономики Украины.
Он уточнил, что Норвегия выделяет €20 млн в бюджет, чтобы правительство Украины распределило их на важные программы, и еще €200 млн – на гуманитарную помощь.
Кроме того, Совет министров Польши принял положение, которое предусматривает блокировку импорта угля из России на национальном уровне.
Также Польша намерена отказаться от российской нефти уже в этом году.
– Достойная позиция, которой должны подражать и другие страны ЕС, – отметил Шмыгаль.
Премьер сообщил о договоренности с Францией о поддержке на €300 млн и о гранте от Европейского Союза на €120 млн, которые направят в бюджет.
– Президент Владимир Зеленский также вчера договорился о выделении Украине $500 млн в качестве прямой бюджетной помощи от правительства США. Спасибо всем, кто поддерживает Украину и украинский народ. Продолжаем получать тысячи тонн гуманитарной помощи по всему миру. Общий ее объем уже составляет более 163 тыс. тонн. Из них Укрзализныця уже доставила 41 тыс. тонн в регионы. Больше всего в Киевской, Харьковской и Запорожской области, – сообщил Шмыгаль.