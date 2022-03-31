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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В 2021 году сбережения украинцев сократились на 177,4 млрд грн — Госстат

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
гривні

Экономия украинцев в 2021 году сократились на 177,4 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) на своем сайте в четверг, 31 марта.

По ее данным, доходы населения Украины за год выросли на 16,2% – до 4 698,6 млрд грн, расходы – на 22,8%, до 4 876 млрд грн.

Реальный доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в прошлом году вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим годом.

Наличный доход в расчете на одного человека составил 86 016 грн, что на 15,2% больше, чем за предыдущий год.

Географический охват доходов и расходов включает все регионы Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В феврале Госстат сообщил, что Украина увеличила экспорт на 38,4% (до $68,09 млрд), а импорт – на 34% (до $72,82 млрд) в 2021 году, по сравнению с 2020-м. В Госстате уточнили, что сальдо внешней торговли товарами было отрицательным.

Оно составило $4,728 млрд, в то время как в 2020 году этот показатель составлял $5,144 млрд и тоже был отрицательным.

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Источник: Госслужба статистики Украины

Фото: Depositphotos

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