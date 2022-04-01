Дайте работу переселенцу и получите 6,5 тыс. грн: Шмыгаль о новой госпрограмме

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине заработала программа Работа для внутренних переселенцев. Сейчас уже стартовал прием заявок на получение 6,5 тис. грн.

Госпрограмма предусматривает помощь бизнесу, который берет на работу переселенцев. Предприятия подают заявки, в которых говорится, что они взяли на работу переселенца. Затем ему начисляется 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного переселенца для выплат им зарплаты.

— Сегодня стартует программа Работа для внутренних переселенцев. Мы начинаем принимать заявки от бизнеса, который берет на работу внутренне перемещенных лиц. По 6,5 тыс. грн мы будем выплачивать за каждого работника, — заявил Шмыгаль на заседании правительства.

Программа направлена на то, чтобы внутренние переселенцы получали по 6,5 тыс. грн и могли получить работу в тех бизнесах, которые готовы сегодня работать в условиях военного положения.

Также Шмыгаль добавил, что уже зарегистрировались 260 тыс. переселенцев, которые претендуют на помощь в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка.

На обеспечение ключевых потребностей армии и экономики Кабмин увеличил размера резервного фонда на 73,3 млрд грн.

— Все для фронта – все для победы — это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну, — подчеркнул премьер.