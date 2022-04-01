Апрель, 01 в 12:00

На едином портале государственных услуг Дія снова стали доступны некоторые функции для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Так, теперь снова можно внести изменения о ФЛП или закрыть ФЛП через Дію.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

– Услуги снова доступны на портале Дія. Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже возобновили свою работу в безопасном месте, подчеркнули в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что физические лица-предприниматели могут воспользоваться указанными двумя услугами за несколько кликов на портале Дія:

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1. Функция внесения изменений о ФЛП. Речь идет об изменениях информации о ФЛП, которая хранится в Едином государственном реестре (относительно гражданства, видов экономической деятельности, контактной информации предпринимателя).

Как отмечается на портале Дія, внести изменения в номер налогоплательщика, в паспортные данные, место жительства сейчас можно только офлайн.

В общей сложности процесс внесения изменений о ФЛП займет около 10 минут.

Чтобы внести изменения о ФЛП, нужно:

• Иметь электронную подпись (квалифицированную электронную подпись).

• Зарегистрироваться или авторизоваться в своем кабинете на портале Дія ( diia.gov.ua) с помощью этой электронной подписи.

• Заполнить онлайн-форму, после чего заявление на внесение изменений в данные о ФЛП автоматически поступит к регистратору (по месту регистрации или по месту жительства, указанному в справке переселенца). Регистрация изменений займет 1 рабочий день.

• Если изменения вносятся в вид деятельности (КВЭД), автоматически будет сформировано заявление в налоговую.

2. Функция закрытия ФЛП. Подача заявления займет около двух минут, а регистрация состоится в течение суток (срок закрытия в налоговой зависит от вида деятельности).

Чтобы закрыть ФЛП, нужно:

• Иметь электронную подпись и зарегистрироваться или авторизироваться с ее помощью в кабинете гражданина на портале Дія ( diia.gov.ua).

• Заполнить онлайн-форму для получения услуги. Вся информация есть в базе, нужно лишь проверить, соответствует ли она действительности, после чего подписать заявление с помощью электронной подписи.

• Подписанное заявление автоматически поступит к регистратору. Информация также будет направлена в налоговую службу.

• Статус своего заявления предприниматель сможет проверить в кабинете портала Дія. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете, а также будет отправлено по электронной почте.

В Минцифры напомнили, что на днях стала снова доступна автоматическая регистрация ФЛП через Дію. Услугой с момента ее обновления уже воспользовалось 1 800 человек.