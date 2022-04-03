Аграрный сектор будет иметь все необходимое — Кубраков

Министерство инфраструктуры в режиме 24/7 работает над обеспечением успешного проведения посевной кампании в Украине и перезапуском нашей экономики. Вместе с тем важно выстраивать гибкую логистическую систему, что позволит быстро реагировать на внешние угрозы и адаптироваться к ним.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков после совещания с Президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, наиболее актуальным вопросом сегодня является проведение посевной кампании. Для этого министерство нарабатывает стабильную грузовую логистику, что позволит украинским аграриям вовремя получать удобрения, технику, запчасти к ней и горючее. Также это позволит предпринимателям получать сырье для работы и экспортировать готовую продукцию.

На государственном уровне рассматриваются разные варианты диверсификации импорта горючего — и проводятся переговоры с крупнейшими мировыми поставщиками, подписываются соответствующие соглашения. Аграрный сектор будет иметь все необходимое в условиях военного времени, – говорит министр.

Параллельно с решением сегодняшних вопросов команда Мининфраструктуры разрабатывает долговременную модель логистики для Украины. Учитывая ряд возможных рисков, эта модель будет максимально гибкой и обеспечит обороноспособность экономики страны.

«Это важно как в разрезе работы предприятий, так и в обеспечении оперативной эвакуации населения из опасных зон», – отметил Кубраков.

Также он сообщил, что сейчас продолжаются переговоры с мировыми экспертами не только по восстановлению городов, но и созданию конкретных и действенных инструментов для их защиты.

Должны привыкать к тому, что фактор защиты жизни будет проникать во все сферы нашей деятельности: от быта — к работе и путешествиям. Только в таких условиях украинцы смогут реально начать процесс восстановления экономики и развития собственной независимости. Ведь для нашего государства безопасность каждого украинца – приоритет. Потому мы и побеждаем агрессора, – подчеркнул министр.

Напомним, ранее Александр Кубраков сообщил о начале процесса либерализации грузового транзита из Украины в страны Европейского Союза.