Украина возобновила реэкспорт природного газа из подземных хранилищ

Начиная с 3 апреля все запасы газа, который ввозят на территорию Украины и хранят в подземных хранилищах газа (ПХГ) в режиме Таможенный склад, могут быть реэкспортированы. Соответствующее решение приняло Минэнерго.

В то же время газ, который был ввезен на территорию Украины до 3 апреля 2022 года, все еще подпадает под запрет на реэкспорт, однако может быть растаможен и реализован на территории нашего государства.

– Мы приветствуем решение возобновить реэкспорт природного газа из Украины. Это свидетельствует о том, что наше государство и, в частности, Оператор газохранилищ Украины, и дальше будет оставаться надежным партнером. Восстановление реэкспортных операций – важный сигнал для наших иностранных заказчиков услуг, которые сегодня работают в 27 странах. Надеемся, что в новом сезоне закачки газа они будут рассматривать украинские газохранилища как площадку для хранения природного газа, — отметил Сергей Перелома, вр.и.о генерального директора Укртрансгаза.

Таким образом украинские газовые хранилища должны стать важнейшим элементом энергетической безопасности всего Евросоюза, сохраняя стратегический запас голубого топлива.

– Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента, – подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.