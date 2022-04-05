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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина возобновила реэкспорт природного газа из подземных хранилищ

Алексей Савицкий Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа
Газ, постачання газу, ціна на газ

Начиная с 3 апреля все запасы газа, который ввозят на территорию Украины и хранят в подземных хранилищах газа (ПХГ) в режиме Таможенный склад, могут быть реэкспортированы. Соответствующее решение приняло Минэнерго.

В то же время газ, который был ввезен на территорию Украины до 3 апреля 2022 года, все еще подпадает под запрет на реэкспорт, однако может быть растаможен и реализован на территории нашего государства.

– Мы приветствуем решение возобновить реэкспорт природного газа из Украины. Это свидетельствует о том, что наше государство и, в частности, Оператор газохранилищ Украины, и дальше будет оставаться надежным партнером. Восстановление реэкспортных операций – важный сигнал для наших иностранных заказчиков услуг, которые сегодня работают в 27 странах.

Надеемся, что в новом сезоне закачки газа они будут рассматривать украинские газохранилища как площадку для хранения природного газа, — отметил Сергей Перелома, вр.и.о генерального директора Укртрансгаза.

Таким образом украинские газовые хранилища должны стать важнейшим элементом энергетической безопасности всего Евросоюза, сохраняя стратегический запас голубого топлива.

– Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента, – подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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