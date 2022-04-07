На заседании Европарламента поддержали резолюцию, которая призывает страны ЕС к немедленному введению эмбарго на российские уголь, нефть, газ и ядерное топливо.

Создается впечатление, что теперь ни одна страна ЕС не сможет покупать российские энергоресурсы. На самом же деле это только политическая воля коллективного Евросоюза.

Факты ICTV пообщались с членом Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным о решении Европарламента и почему его будет сложно реализовать на практике.

— Что значит решение Европарламента о немедленном эмбарго на российские энергоресурсы?

– Здесь есть проблема. Она состоит в том, что Европарламент ничего не решает, от него ничего не зависит. Это рекомендательный орган и все предъявляемые им требования носят исключительно политический характер.

Все будет зависеть от Брюсселя. От еврокомиссаров, по сути, от правительства Евросоюза и согласованных действий стран-членов ЕС.

Но у них очень интересная процедура, которая заключается в том, что если даже одна страна против, то общие решения не принимаются, и ЕС к ним не присоединяется.

То есть призвать Европарламент может к чему угодно, но пятый пакет санкций (ЕС против России, – Ред.) не предусматривает эмбарго ни на газ, ни на нефть.

Более того, они даже не договорились по всем пунктам пятого пакета санкций. Есть вопросы о заходе российских кораблей в порты, сроках отказа от угля.

Европарламент – это политический орган. Безусловно, его заявления важны, но не являются решающими.

— Какова перспектива отказаться от российских энергоресурсов всем странам ЕС?

– В настоящее время доля российского газа в Германии в общем балансе газа в этой стране составляет порядка 35%. По состоянию на сегодняшний день его нечем заменить.

Поэтому когда говорят о 1,5-2 годах процедурного отказа от газа РФ – это очень оптимистичные прогнозы.

В других странах (Евросоюза, – Ред.) свои нюансы, но логика заключается в том, что самое главное для любого политического деятеля стран-членов ЕС – позиция его собственных избирателей. Давайте будем откровенны: ни один европеец не хочет мерзнуть ради Украины.

Теперь посмотрим на ситуацию с российской нефтью. Кто против введения эмбарго на поставку российской нефти в ЕС? Те, кто на своей территории имеют нефтеперерабатывающие заводы. Это и Австрия, и Венгрия.

Если у определенной страны нет альтернативных поставок нефти, она против. Насколько мне известно, против и Болгария, поскольку у них завод, который принадлежит компании Lukoil.

Кстати, польский Orlen также брал нефть из РФ, хотя и сейчас ищет другие направления для поставок.

Для европейца есть две чаши весов: с одной стороны страх, что завтра война придет к нему, а с другой – желание жить так, будто ничего не произошло.

Что сейчас побеждает — такие решения и принимают еврокомиссары и страны Евросоюза. Причем уровень страха на востоке ЕС значительно больше, поэтому поляки, прибалты и словаки очень активно поддерживают Украину.

Исключением являются венгры, которые считают себя умнее других и думают, что смогут договориться (с Россией, — Ред.).

– То есть вы не верите, что дело зайдет дальше резолюции?

— Решение должно приниматься единогласным голосованием. Любая страна, которая выступает против, может наложить на него вето.

Я не верю, что введут эмбарго на поставку газа (из России, – Ред.) в течение двух-трех ближайших лет.

Только полгода назад долгосрочный контракт с Газпромом заключила Венгрия на очень выгодных для себя условиях. На этой же трубе сегодня сидят болгары и греки.

Да, можно раз и навсегда забыть о Северном потоке-2, но пока не будет альтернативных поставок газа в ЕС, ничего не будет.

Почему такие смелые поляки? Потому что они через LNG-терминал сидят на американском сжиженном газе.

— Может, если не на все энергоресурсы, то хоть на часть можно будет ввести эмбарго?

– Не надо стоить иллюзии, нужно реально оценивать нынешнюю ситуацию.

Эмбарго на поставку угля — реально, поскольку есть механизмы замещения, тем более с принятием программы декарбонизации. То есть, европейцам так или иначе нужно заниматься этим вопросом.

Отказаться от нефти теоретически возможно, ведь по состоянию на сегодняшний день она высвобождается из других источников. Если Венесуэла пойдет навстречу, весь рынок Латинской Америки будет в нефти.

И самое главное: если будет ядерное соглашение с Ираном, то нефть уйдет очень мощно и от (российской, – Ред.) нефти можно будет отказаться. С газом ситуация намного сложнее.