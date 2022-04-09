Официальный курс гривны по отношению к доллару будет оставаться на уровне 29,25 грн до конца войны в Украине. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

По его словам, НБУ в первый день войны заморозил курс гривны по отношению к доллару США на том уровне, на котором он был накануне. И сейчас этот курс планируют фиксировать как минимум до окончания военного положения.

— После нашей победы мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничения, сокращать свое участие на рынке. Но этот переход возобновления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений, – объяснил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что, по предварительным расчетам, на восстановление Украины после войны с Россией понадобится $565 млрд.

Правительство уже создало и запустило группу, которая занимается оценкой потерь для экономики в результате российской агрессии.