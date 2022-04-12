Министерство финансов Украины прогнозирует, что дефицит государственного бюджета Украины вырастет с $2,7 млрд в марте до $5-7 млрд в апреле и мае.

Такие цифры министр финансов Сергей Марченко назвал в интервью Financial Times.

– Мы находимся в состоянии сильного стресса, в самом худшем состоянии. Это вопрос выживания нашей страны, – прокомментировал сложившуюся ситуацию министр.

Он добавил, что оценка инфраструктурных потерь из-за войны выросла до $270 млрд, тогда как в конце марта это было $120 млрд.

– Более 7 тыс. жилых домов разрушено или повреждено. Около 30% украинских предприятий остановились, 45% работают частично. Потребление электроэнергии упало на 35%, резко сократилась торговля, – перечислил Марченко.

Он уточнил, что правительство пошло на сокращение расходов госбюджета более чем на $6 млрд, но этого оказалось мало, так как доходы лишь несколько превышают половину поступлений довоенного уровня.

– Мы можем сократить некоторые расходы, но это не может покрыть дефицит, – пояснил министр.

Однако Украина продолжит проводить платежи по госдолгу, чтобы избежать дефолта или реструктуризации.