Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
Убили Убили
186 детей
Ранили Ранили
>344 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гетманцев заверил, что пенсии и бюджетные зарплаты выплачивают по всей Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Данило Гетманцев

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат Даниил Гетманцев заверил, что украинское правительство выполняет все финансовые обязательства перед переселенцами, работниками бюджетной сферы.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщают Факты ICTV.

— Выплаты пенсий, выплаты бюджетникам производятся даже на тех территориях, где идут боевые действия. Есть приоритетные обязательства правительства и потому мы их выполняем, – отметил Гетманцев.

По его словам, в бюджете осталось два больших направления финансирования – это оборона и социальные выплаты. Основным источником наполнения бюджета являются налоги.

Данило Гетманцев подчеркнул, что в настоящее время фиксируется значительное невыполнение поступлений от таможни. Однако есть источники помощи от западных партнеров. По словам главы комитета, эта помощь существенная.

— Каждый вторник Министерство финансов размещает наши военные облигации и таким образом мы тоже собираем средства, — сказал народный депутат.

Он заверил, что пока никакой катастрофы нет, несмотря на то, что сейчас происходит в стране.

Министерство финансов Украины прогнозирует, что дефицит государственного бюджета Украины вырастет с $2,7 млрд в марте до $5-7 млрд в апреле и мае.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка