Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат Даниил Гетманцев заверил, что украинское правительство выполняет все финансовые обязательства перед переселенцами, работниками бюджетной сферы.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщают Факты ICTV.
— Выплаты пенсий, выплаты бюджетникам производятся даже на тех территориях, где идут боевые действия. Есть приоритетные обязательства правительства и потому мы их выполняем, – отметил Гетманцев.
По его словам, в бюджете осталось два больших направления финансирования – это оборона и социальные выплаты. Основным источником наполнения бюджета являются налоги.
Данило Гетманцев подчеркнул, что в настоящее время фиксируется значительное невыполнение поступлений от таможни. Однако есть источники помощи от западных партнеров. По словам главы комитета, эта помощь существенная.
— Каждый вторник Министерство финансов размещает наши военные облигации и таким образом мы тоже собираем средства, — сказал народный депутат.
Он заверил, что пока никакой катастрофы нет, несмотря на то, что сейчас происходит в стране.
Министерство финансов Украины прогнозирует, что дефицит государственного бюджета Украины вырастет с $2,7 млрд в марте до $5-7 млрд в апреле и мае.