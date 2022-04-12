Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат Даниил Гетманцев заверил, что украинское правительство выполняет все финансовые обязательства перед переселенцами, работниками бюджетной сферы.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщают Факты ICTV.

— Выплаты пенсий, выплаты бюджетникам производятся даже на тех территориях, где идут боевые действия. Есть приоритетные обязательства правительства и потому мы их выполняем, – отметил Гетманцев.

По его словам, в бюджете осталось два больших направления финансирования – это оборона и социальные выплаты. Основным источником наполнения бюджета являются налоги.

Данило Гетманцев подчеркнул, что в настоящее время фиксируется значительное невыполнение поступлений от таможни. Однако есть источники помощи от западных партнеров. По словам главы комитета, эта помощь существенная.

— Каждый вторник Министерство финансов размещает наши военные облигации и таким образом мы тоже собираем средства, — сказал народный депутат.

Он заверил, что пока никакой катастрофы нет, несмотря на то, что сейчас происходит в стране.

Министерство финансов Украины прогнозирует, что дефицит государственного бюджета Украины вырастет с $2,7 млрд в марте до $5-7 млрд в апреле и мае.