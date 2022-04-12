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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина не сможет использовать $13,6 млрд помощи США для поддержки бюджета – Минфин

Анастасия Гевко редактор ленты
Сергій Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что Украина не сможет использовать для бюджетных нужд $13,6 млрд, выделенных Конгрессом США для помощи Украине и другим странам, которые пострадали от войны.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Марченко приветствовал помощь от США, однако отметил, что Украина “не получит ни цента”, потому что вся эта сумма будет оказана в виде прямой помощи, а не наличными.

– Это не прямая бюджетная поддержка. Мы не можем использовать это для восполнения дефицита, – подчеркнул он.

Напомним, президент США Джо Байден в марте подписал закон, согласно которому Украина получила помощь в размере $13,6 млрд, $6,5 млрд из которых пойдут на военную сферу, остальные – на гуманитарную и экономическую.

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