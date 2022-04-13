Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
Убили Убили
186 детей
Ранили Ранили
>344 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина получит $1 млрд помощи от Международной ассоциации развития

Анастасия Гевко редактор ленты
світовий банк

Президент Всемирного банка Давид Малпасс заявил, что страны-доноры и получатели Международной ассоциации развития (IDA), которые являются частью ВБ, одобрили выделение Украине $1 млрд в связи с вторжением России в Украину.

– Я рад сообщить сегодня, что Всемирный банк в настоящее время готовит операцию почти на $1,5 млрд для Украины, чтобы поддержать продолжение основных государственных услуг во время войны. Этому способствовало вчерашнее одобрение поддержки IDA19, – отметил он.

По словам Малпасса, его “глубоко потрясло и ужаснуло” российское полномасштабное вторжение, а также зверства, которые российские военные совершили против мирного гражданского населения Украины.

– Нападения на людей и объекты инфраструктуры причиняют огромные страдания, угрожают международному миру и безопасности и ставят под угрозу основные социальные и экономические потребности людей во всем мире, – рассказал президент ВБ.

По его словам, после вторжения Группа Всемирного банка предоставила Украине оперативную финансовую поддержку, которая должна была помочь правительству предоставлять критически важные услуги населению, – включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Также Группа предоставила через Международную финансовую корпорацию немедленный оборотный капитал тем компаниям, которые осуществляют поставки в Украину.

По словам Малпасса, Всемирный банк был создан в 1944 году именно для того, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой.

– Как и тогда, мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время. Тем временем мы работаем, чтобы помочь украинским беженцам… и сообществам, принимающим украинцев … и многим миллионам внутренне перемещенных лиц в Украине, которые потеряли свои дома и средства к существованию, – пояснил президент ВБ.

По его словам, Банк также анализирует глобальные последствия войны в Украине, в том числе – скачок цен на продукты питания и энергоносители, и готовит экстренные меры реагирования на кризис, которые окажут целенаправленную поддержку развивающимся странам.

Отметим, что Международная ассоциаация развиития (International Development Association, IDA) – это кредитная организация, которая входит в группу Всемирного банка и помогает бедным странам. Ее создали в 1960 году. Она предоставляет долгосрочные кредиты (на 30-40 лет) с нулевой или низкой процентной ставкой, а также гранты. 

Читайте
Химическая атака в Мариуполе и ракетный удар по Хмельниччине: что происходит на 48-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка