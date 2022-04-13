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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Крупнейший в мире нефтетрейдер прекратит торговать российской нефтью – CNN

Анастасия Гевко редактор ленты
Крупнейший в мире нефтетрейдер прекратит торговать российской нефтью – CNN

До конца 2022 года крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group собирается полностью прекратить торговать нефтью из Российской Федерации.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил CNN.

– Ожидается, что переезд будет завершен к концу 2022 года, и компания не будет заключать никаких новых сделок с российской нефтью и нефтепродуктами, – говорится в сообщении, опубликованном журналистами в среду, 13 апреля.

Украинские власти с начала полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, призывают международные компании и Запад перестать закупать российскую нефть и другие энергоносители.

Напомним, президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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