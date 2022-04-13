Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
Убили Убили
191 детей
Ранили Ранили
>349 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

С 13 апреля в Ровенской области разрешили продавать алкоголь

Марта Бондаренко редактор ленты
алкоголь супермаркет

С сегодняшнего дня в Ровенской области с 11.00 до 16.00 разрешили продавать алкоголь.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Такое решение принял совет обороны области, учитывая опыт других регионов. Кроме того, возобновление работы этого сектора поможет наполнять местные и государственный бюджеты.

К примеру, в прошлом году в области по акцизному налогу от реализации алкогольных напитков поступило:

  • свыше 19 млн грн в государственный бюджет;
  • свыше 88 млн грн в местные бюджеты.

Коваль подчеркнул, что потери бюджетов территориальных общин от запрета торговли алкогольными напитками (кроме пива) составят 48 млн грн.

– Напомню, Ровенская область сегодня выполняет тыловую роль. Нам важно наполнять бюджет всеми законными способами. Экономика должна работать на Вооруженные силы Украины, – сказал глава ОВА.

А еще Виталий Коваль призвал жителей Ровенской области ответственно относиться к употреблению спиртных напитков.

Напомним, что в Ровенской области с 16 марта 2022 года возобновили продажу пива.

В Киеве с 1 апреля отменили запрет на продажу алкоголя. В Волынской области с 17 марта возобновили продажу пива, вина и слабоалкогольных напитков.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка