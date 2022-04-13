С сегодняшнего дня в Ровенской области с 11.00 до 16.00 разрешили продавать алкоголь.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Такое решение принял совет обороны области, учитывая опыт других регионов. Кроме того, возобновление работы этого сектора поможет наполнять местные и государственный бюджеты.

К примеру, в прошлом году в области по акцизному налогу от реализации алкогольных напитков поступило:

свыше 19 млн грн в государственный бюджет;

свыше 88 млн грн в местные бюджеты.

Коваль подчеркнул, что потери бюджетов территориальных общин от запрета торговли алкогольными напитками (кроме пива) составят 48 млн грн.

– Напомню, Ровенская область сегодня выполняет тыловую роль. Нам важно наполнять бюджет всеми законными способами. Экономика должна работать на Вооруженные силы Украины, – сказал глава ОВА.

А еще Виталий Коваль призвал жителей Ровенской области ответственно относиться к употреблению спиртных напитков.

Напомним, что в Ровенской области с 16 марта 2022 года возобновили продажу пива.

В Киеве с 1 апреля отменили запрет на продажу алкоголя. В Волынской области с 17 марта возобновили продажу пива, вина и слабоалкогольных напитков.