Инфляция в Украине в 2022 году может превысить 20%, но останется контролируемой – НБУ

По итогам 2022 года инфляция в Украине может превысить 20% из-за последствий полномасштабной войны, развязанной Россией. Однако она будет контролируемой, утверждают в Национальном банке Украины в четверг, 14 апреля.

Как уточняется, подорожание услуг и товаров будет обусловлено нарушением производственных процессов и логистическими проблемами из-за временной оккупации части украинских территорий, а также – разрушением транспортной инфраструктуры, следствием чего станет неравномерное распределения предложения по отдельным регионам.

Также росту инфляции способствуют эффекты переноса девальвации обменного курса гривни, которая произошла накануне войны и высокая стоимость энергоносителей в мире, что окажет давление на стоимость топлива, товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

В НБУ сообщают, что будут совместно с украинским правительством сдерживать рост цен. В том числе – с помощью временной фиксации обменного курса гривны, снижения налогов, фиксации цен на жилкомсервисы и административного регулирования цен на ряд продуктов питания и топлива.

Дополнительное сдерживающее влияние будет иметь избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта.