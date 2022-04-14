В Украине, несмотря на полномасштабную войну, своевременно и в полном объеме будут платить пенсии и зарплаты. Оснований для задержки выплат нет.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, несмотря на то, что поступления в госбюджет в апреле будут меньше запланированного, государство готово обеспечить все социальные расходы.

– Мы готовы максимально производить все расходы. В первую очередь – выплату пенсий, заработных плат. Это защищенные расходы, они будут осуществлены в срок и в полном объеме. Поэтому никаких оснований полагать, что будут задержки, нет. Мы стараемся максимально перекрыть отсутствие или потерю доходов за счет других источников, – подчеркнул Марченко.

Министр объяснил, что государственный бюджет Украины пополняется за счет военных облигаций и помощи от международных партнеров (в виде кредитов и грантов).

Марченко уточнил, что сейчас проходят переговоры с партнерами о помощи на сумму около $8 млрд.

Глава Минфина также подчеркнул, что эти международные средства будут в первую очередь направлены на текущие нужды, а не на восстановление инфраструктуры, поврежденной обстрелами войск РФ.

– Пока что эти средства будут направлены на финансирование наших текущих потребностей. Потому что, когда у нас идет война, мы можем восстанавливать инфраструктуру только в минимальном объеме, чтобы можно было проехать, были электричество, газ, вода. О другом восстановлении пока речь не идет. Конечно, после завершения войны будем говорить именно об этом, и уже сейчас создаются соответствующие фонды, – заявил министр.

Недавно на совещании под председательством президента Владимира Зеленского отмечалось, что в первом квартале госбюджет Украины выполнен на 110%. Но во втором квартале прогнозируется существенное недовыполнение, в связи с чем возможно временное сокращение отдельных социальных расходов, начиная с мая.

По состоянию на 11 апреля прямые потери экономики Украины из-за войны выросли на $12,2 млрд и колебались в диапазоне от $564 млрд до $600 млрд.