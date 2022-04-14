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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рада официально назначила Стрельца министром окружающей среды

Анастасия Гевко редактор ленты
Руслан Стрілець

В четверг, 14 апреля, Верховная Рада назначила Руслана Стрельца министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. До этого он занимал должность исполняющего обязанности главы этого же министерства.

Официальный документ о назначении опубликовал на своем Telegram-канале народный депутат Рады Ярослав Железняк.

– Рада назначила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины – Руслана Стрельца. До этого он был и.о. министра, замминистра по вопросам цифровых трансформаций, – сообщил он.

За назначение Стрельца проголосовали 285 депутатов.

Руслан Стрелец был и.о. главы министерства с 3 ноября 2021 года. До него министром был Роман Абрамовский.

Напомним, Стрелец был заместителем Абрамовского по цифровым трансформациям. Ранее – возглавлял департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА во времена губернаторства Валентина Резниченко. 

В 2019 году в Киеве отвечал за управление отходами в тогда еще совместном Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

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