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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Масштабировать производство: в Федерации работодателей назвали амбициозную цель релокации

Валентина Летяк редактор ленты Ольга Читайло Журналистка Факты ICTV
завод, підприємство, робота (1)

Глобальная цель программы по релокации предприятий из зоны боевых действий – не только сохранить промышленный потенциал, но и сделать так, чтобы со временем они работали как на новом месте, так и возобновили производство на старом месте. Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

– Правительственную программу по релокации предприятий из зоны боевых действий мы считаем одной из наиболее успешных для сохранения промышленного потенциала. Более 1,5 тыс. предприятий на сегодняшний день зарегистрировались в соответствующей электронной форме, около 300 уже переехали и почти 120 уже начали работать, – уточнил он.

По его словам, модерирует программу Минэкономики, Укрзализныця и Укрпочта бесплатно перевозят оборудование и сырье, а местные власти помогают найти соответствующие помещения, а также помогают с расселением рабочих.

– Каждый проект перемещения очень уникален, поскольку некоторые предприятия действительно эвакуируются непосредственно из зоны боевых действий. Фактически под обстрелами вывозят оборудование. Таких примеров уже достаточно много. Это своеобразный трудовой подвиг наших людей, – подчеркнул Ильичев.

Он рассказал, что предприятия очень разнообразны – и по масштабам, и по специализации.

– Наша цель в этой программе. Первое – сохранить промышленный потенциал, спасти трудовые кадры, перенести производство, начать работать, поддерживать экономический фронт. Но мы, как Федерация работодателей, ставим и более глобальную цель – не только переместить компании, а сделать так, чтобы со временем эти предприятия работали как на новом месте, так и возобновили производство на старых локациях, – объяснил гендиректор Федерации работодателей.

Таким образом, как отметил Ильичев, планируется масштабировать все производства – такова амбициозная цель на сегодняшний день.

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Фото: Depositphotos

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