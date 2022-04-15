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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Уже засеяно 22% нив: аграрии Донбасса продолжают посевную

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Уже засеяно 22% нив: аграрии Донбасса продолжают посевную

В Донецкой области, несмотря на активные боевые действия, продолжается проведение посевной кампании. В настоящее время аграриям удалось засеять 22% нив на свободных от оккупантов территориях.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

— Наши аграрии заботятся о продовольственной безопасности области и Украины в целом. Именно сейчас идет засев ранних зерновых и зернобобовых культур – уже засеяно 22% нив на свободной территории, – говорит он.

Вместе с тем под урожай 2022 года уже проведен уход и подкормка минеральными удобрениями посевов озимых зерновых культур и озимого рапса.

— Всего на этот озимый сезон в Донецкой области было засеяно 394,9 тыс. га культур, из них около 200 тыс. – на территориях, не охваченных боевыми действиями по состоянию на 14 апреля, – отметил Кириленко и добавил, что большинство озимых в настоящее время находятся в хорошем состоянии.

По его словам, уже сейчас аграрии занимаются подготовкой почвы для посева пропашных культур, таких как подсолнечник и кукуруза.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что для успешного проведения посевной кампании государство активировало дополнительные механизмы кредитования аграриев. Это позволяет закупить все необходимое оборудование, топливо и другие ресурсы.

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