Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>367 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как будут работать банки в понедельник после Пасхи – 25 апреля

Валентина Летяк редактор ленты
банк

Понедельник, 25 апреля, после Пасхи будет рабочим для украинских банков и системы электронных платежей (СЭП).

Это связано с тем, что во время военного положения выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье, объяснили в Нацбанке Украины.

То есть праздничный день Пасхи, который приходится на воскресенье, 24 апреля, не переносится на понедельник, соответственно 25 апреля – это обычный рабочий день для банковской системы.

Все межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с субботы по понедельник включительно датой банковского дня 25 апреля 2022 года.

Несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев – почти круглосуточно и без выходных, уверяют в НБУ.

Читайте
На Пасху комендантский час не отменяют, оккупанты готовят провокации - Денисенко

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка