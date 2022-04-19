Понедельник, 25 апреля, после Пасхи будет рабочим для украинских банков и системы электронных платежей (СЭП).

Это связано с тем, что во время военного положения выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье, объяснили в Нацбанке Украины.

То есть праздничный день Пасхи, который приходится на воскресенье, 24 апреля, не переносится на понедельник, соответственно 25 апреля – это обычный рабочий день для банковской системы.

Все межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с субботы по понедельник включительно датой банковского дня 25 апреля 2022 года.

Несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев – почти круглосуточно и без выходных, уверяют в НБУ.