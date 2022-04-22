Президент Владимир Зеленский предложил ввести специальный налог на войну, в первую очередь для страны-агрессора России.

Об этом президент заявил во время конференции в поддержку Украины, организованной группой Всемирного банка и правительством.

— Предлагаю ввести специальный “налог за войну” — Россия должна платить за то, что нарушила глобальную стабильность, — заявил президент.

Владимир Зеленский считает, что налог должен быть введен на все торговые операции российских компаний и государства РФ, а также на все финансовые операции, которые пока не заблокированы.

Средства, полученные с налогов, должны быть направлены на восстановление Украины. Владимир Зеленский добавил, что спецналог должен быть введен и в будущем для любого агрессора.

— Тогда средства от этого налога должна получить жертва развязанной войны, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины призвал немедленно поддержать Украину, чтобы Россия имела понимание о невозможности достижения своих целей. Он добавил, что на сегодня необходимо исключить Россию из международных финансовых институтов.

— Каждая страна должна приготовиться к полному разрыву отношений с Россией. Если Россия будет изолирована полностью, она будет избегать войны, — сказал президент Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что заблокированные российские активы должны быть использованы для компенсации потерь стран, пострадавших от войны, и для восстановления Украины.

Президент призвал участников конференции провести следующее заседание в Украине, назвав из возможных городов Харьков.