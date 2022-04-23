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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В работе Приватбанка снова возможны временные задержки

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
приватбанк банкомат

Сегодня, 23 апреля, с 18.00 до 19.00 клиенты Приватбанка снова могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения. Отмечается, что такая техническая пауза необходима для скорейшего восстановления стабильной работы.

— 23 апреля с 18.00 до 19.00 наши клиенты могут снова столкнуться с временными задержками в работе Приват24, сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы. Такая техническая пауза необходима для скорейшего возобновления стабильной работы, — говорится в сообщении.

Отметим, что 23 апреля в Приватбанке на каналах связи произошел сбой. К слову, если вам нужно снять наличку, а в работе банка возник сбой, это можно сделать с помощью других сервисов.

В частности, украинцы могут снять деньги с банковской карты в отделениях Новой почты. Как снять деньги в отделениях Новой почты – читайте в нашем материале.

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Фото: Depositphotos

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