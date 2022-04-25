После начала полномасштабной войны в Украине многие физические лица-предприниматели были вынуждены уехать из своего дома в более безопасные города и села.

Что делать внутренне перемещенным ФЛП, зарегистрированным на временно оккупированной территории, или ФЛП не успел перерегистрироваться в новом районе, но уже нужно платить налоги и подавать декларацию за первый квартал 2022 года – объяснил аудитор Juscutum Николай Клименко.

По его словам, такие физические лица-предприниматели должны обратиться к государственному регистратору с заявлением о госрегистрации по новому временному месту жительства на подконтрольной территории Украины (в то же время госрегистраторы не должны требовать документов на него).

— И также подать заявление об упрощенной системе налогообложения (если оно применялось). После регистрации по новому месту, в электронном кабинете ГНС получить новые реквизиты для уплаты налогов и совершить их оплату. Сейчас работает сервис по регистрации в мобильном приложении Дія, – отметил он.

Перерегистрацию нужно зафиксировать как можно скорее, поскольку во время перечисления дохода таким ФЛП (с регистрацией на оккупированных территориях) плательщик должен содержать 18% НДФЛ как с обычных физических лиц.

Срок представления декларации ФЛП 3 группы – до 10 мая 2022 года, а срок оплаты – до 19 мая 2022 года. Этого достаточно для осуществления перерегистрации.

Если ФЛП не успеют это сделать, можно воспользоваться преференциями Налогового кодекса: не подавать отчетность и не оплачивать налоги до момента получения новых реквизитов. За такую ​​задержку штрафы и пени не начисляются.

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Источник: Ain