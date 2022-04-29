В Ивано-Франковске по сравнению с февралем стоимость квартир выросла на 20-30%. Есть собственники, которые подняли цены на аренду в 2-3 раза, но таких единицы. Часть прикарпатцев отдают жилье взамен на оплату коммунальных услуг. Впрочем, спрос на аренду сохраняется.

От безысходности люди встречают мошенников и находят жилье по космическим ценам. Первый совет от риелторов – не спешить и никогда не перечислять денежный залог. Даже если вы хотите, чтобы за вами сохранилась аренда того или иного жилья, оплатите минимальный взнос.

– Если вы не знаете, что это за человек, давать задаток ни в коем случае нельзя. Если это усадьба или гостиница, то сейчас у всех есть сайты. Это нужно делать через официальные контакты, а не через неизвестных. Обязательно просите видео и фото жилья и близлежащей территории. И очень важно, чтобы в телефонном разговоре вам указали ориентир: это может быть информация о школе, магазине, районе и т.д. И просите, пусть вам сбрасывают локацию этого места. Все проверьте сами, и только тогда продолжайте разговор, – советует руководитель агентства недвижимости Оксана Атаманюк.

Обычная практика – арендатор платит за первый и последний месяцы проживания. И дополнительно в среднем 50% от стоимости аренды оплачивают за услуги риелтора. Сначала в городе действовали волонтерские группы, жилье искали бесплатно, но сейчас это редкость.

– Аренда оформляется письменным договором, есть понятие гарантийной суммы для собственника. Особенно когда люди заезжают на месяц. Конечно, всегда можно обсуждать размер этой гарантийной суммы – это размер месячной оплаты. Например, аренда жилья стоит 10 тыс. грн, и 10 тыс. грн надо оплатить в качестве гарантийной суммы. Не всегда у людей есть такие деньги. Все индивидуально. Однако это стало практикой, – объясняет риэлтор.

Труднее всего найти квартиры для владельцев собак. Даже если арендодатели соглашаются предоставлять квартиры, жалобы могут поступать от соседей.

– Это нельзя скрывать — о том, что в доме будут жить домашние животные, надо говорить сразу. В противном случае владельцы вправе выселить. Все это прописывается в договоре, иногда владельцы животных дают немного большую гарантийную сумму, и им позволяют поселять своих животных. Ибо поверьте, есть отрицательный опыт и у собственников жилья.

Сейчас на рынке аренды недвижимости появилось много домов в пригородных зонах, на территории дачных массивов и в районах. Цены намного ниже, чем в областном центре, и для владельцев животных это идеальный вариант. Правда, такое жилье может быть без надлежащих коммуникаций, внутри отсутствуют вода и санузел.

Лучше несколько дней или даже неделю пожить в специальных центрах для поселения ТПО и иметь время подыскать жилье по оптимальной цене.

Related video

– Одни уезжают, другие заезжают. Люди создают сами чаты. Уже общаются между собой. Это тоже упрощает процесс поиска. Трудно, но реально и возможно, – уверяет Оксана Атаманюк.

Проживание с животными, гарантийная сумма и отсутствие жилья – главные проблемы на рынке аренды жилья Ивано-Франковска и других городов на Западе Украины. Реанимация рынка недвижимости — а это разрешение на куплю-продажу квартир на территориях, где не ведутся боевые действия, — отчасти снимет проблему аренды жилья. В Минюсте рассматривается вариант поэтапного открытия работы реестра прав на недвижимое имущество.