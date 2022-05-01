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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Онлайн-магазин Укрпочты закрылся из-за хакерских атак РФ

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Онлайн-магазин Укрпочты закрылся из-за хакерских атак РФ

Онлайн-магазин Укрпочты закрылся практически сразу после запуска. Открытие этого магазина было намечено на утро 1 мая, но сбой произошел через несколько часов.

По словам главы Укрпочты Игоря Смилянского, главной причиной сбоя являются российские кибератаки в Украине, которые уже достигли своего максимума. Возобновить работу сервиса так и не удалось.

– Уважаемые клиенты! Чтобы не выдавать решения, которые на 100% не работают, я решил закрыть интернет-магазин на сегодня. Все 5 000 заказов, как я писал ранее, будут выставлены на продажу позже. На каких площадках – мы тоже сообщим отдельно. То же самое касается мерча, — сообщил Смилянский.

Он принес извинения клиентам Укрпочты за неудобства и неоправданные ожидания. Смилянский добавил, что вместе с партнерами возьмет паузу на несколько дней, чтобы предложить совершенно новую схему продажи.

Отметим, что в онлайн-магазине Укрпочты планировалось реализовать часть военных марок с кораблем, а также брендированную сувенирную продукцию с изображением популярной марки – футболки, свитшоты и магнитики.

онлайн-магазин Укрпошти

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