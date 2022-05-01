Война, развязанная Российской Федерацией в Украине, а также угрозы и газовый шантаж, к которым прибег Кремль в ситуации с Польшей и Болгарией и незаконным требованием платить по евровым контрактам в рублях, серьезно повлияли на мировую экономику, пишет Washington Post.

Отмечается, что Алжир долгое время был игроком со средними ставками в мировой игре по экспорту нефти и газа. Однако поведение России и энергетический кризис в Европе открыли перед североафриканской страной возможность поднять ставки. Премьер-министр Италии Марио Драги прилетел в Алжир всего несколько недель назад, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта природного газа из Алжира на 40% по малоиспользуемому ранее трубопроводу, проходящему по дну Средиземного моря.

Другие экспортеры нефти и газа, которые ранее не были в центре глобального энергетического диалога, такие как Ангола, Нигерия и Республика Конго, также становятся потенциальными игроками для будущего Европы.

А европейские страны, спешащие освободиться от российского газа, обращаются к более надежным, но дорогостоящим поставщикам сжиженного природного газа, таким как Катар и США.

В издании отмечают, что такие шаги являются частью попытки Европы отреагировать на энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину.

Помимо прочего, президент РФ Владимир Путин недавно повел себя агрессивно по отношению к клиентам с Запада, прекратив поставки природного газа в Болгарию и Польшу.

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Другие крупные потребители российского газа, включая Германию и Италию, пытались убедить своих граждан в том, что они ищут обходные пути, если Путин расширит отключение, как он угрожал.

Но почти при любом сценарии следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы, поскольку последствия высоких цен распространяются по всему миру, а правительства изо всех сил пытаются обеспечить электроэнергией свои заводы, отапливать свои дома и поддерживать работу своих электростанций.

В издании считают, что в ближайшем будущем не будет достаточного количества альтернатив, которые помогут избежать серьезных экономических проблем предстоящей зимой, если Россия прекратит поставки. Как подтверждение приводятся данные, озвученные центральным банком Германии, который предупредил, что экономика страны может сократиться на 2 процента, если война продолжится.

– Разыгрывается очень опасная игра, – сказал Эдвард Чоу, специалист по энергетической безопасности из Центра стратегических и международных исследований, ранее проработавший в отрасли несколько десятилетий. – Я не знаю, чем это должно закончиться. Такое ощущение, что это закончится очень плохо как для Западной Европы, так и для России.

Он отметил, что природного газа в мире не так уж и много, и никто, по его словам, не сможет быстро производить больше сжиженного природного газа, “какие бы фантазии ни были у правительства”.

Эта внезапная глобальная перестройка энергетических рынков вызвана резким разворотом политики России. Так, историк энергетики и вице-председатель S&P Глобал Даниэль Ергин отметил, что Путин десятилетиями пытался использовать щедрые запасы нефти и газа своей страны для ее интеграции в мировую экономику.

Теперь же, как пишет издание, газовый рынок Европы “превратился в лоскутное одеяло”.

Италия может обратиться к Алжиру, Болгария может обратиться к Греции, а Польша может вернуться к давно запланированному расширению терминала для сжиженного природного газа или СПГ, импорта из трубопровода из Норвегии.

– Это драматически неожиданная перестройка мировой энергии. Два месяца назад европейцы и представить себе не могли, что закроют дверь для российских энергоресурсов, а сейчас вопрос только в том, сколько времени это займет. И это происходит быстрее, чем можно было представить себе всего два месяца назад. Путин за восемь недель войны разрушил то, что строил 22 года: интеграцию России в мировую экономику, – сказал Ергин.

Германия, экономический двигатель Европы, особенно не готова к этому моменту, ведь до полномасштабного вторжения армии Путина в Украину более половины поставок природного газа приходилось на Россию.

Несмотря на существенное сокращения показателей импорта у РФ, у Германии нет хороших возможностей для того, чтобы в ближайшее время полностью отказаться от российского газа.

Отмечается, что в стране отсутствует инфраструктура для импорта сжиженного газа, а из-за агрессивной антиядерной позиции в Германии осталось всего три работающих реактора; остальные 14 были закрыты после цунами, обрушившегося на ядерный комплекс Фукусима в Японии в 2011 году.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ожидает, что его страна скатится в рецессию без российского газа. Однако, его стране удалось сократить долю России в импорте сырой нефти с 35 до 12 процентов.

В Берлине ожидают, что если поставки природного газа резко сократятся, следующим шагом может стать нормирование: сначала газ пойдет в больницы и домохозяйства, в результате чего предприятия рискуют потерять электроэнергию. Чиновники и аналитики предупреждают, что последствия могут быть более глубокими, чем прогнозировал центральный банк Германии ранее в этом году, поскольку заводы закрываются, сотни тысяч людей теряют работу, а инфляция стремительно растет.

Вместо того, чтобы покупать нефть и природный газ в России, где затраты на добычу очень низки, а транспортировка по трубопроводу дешева, Европа должна в ближайшее время обратиться к более дорогим альтернативам, таким как Соединенные Штаты, которые еще семь лет назад вообще не имели мощностей для экспорта газа.

Теперь европейские компании должны добавить 1,50 доллара за тысячу кубических футов – от 30 до 50 процентов от стоимости самого газа – чтобы получить танкер со сжиженным природным газом, который должен отправиться из Мексиканского залива в Европу. Затем пустой корабль должен совершить обратный рейс, а это 24 дня в пути.

Европейские страны делают все возможное, чтобы диверсифицировать свои поставки, но производители энергии не успевают за ними. Проект быстрого оздоровления, обеспечивающий новые поставки природного газа, обычно занимает не менее двух-четырех лет. В то же время инвесторы могут с осторожностью относиться к крупным долгосрочным проектам по добыче природного газа, поскольку вскоре правительства и предприятия будут искать более экологически безопасные виды энергии.

Тем временем возобновляемая энергия – преимущественно солнечная и ветровая – получила толчок от нынешнего кризиса.

– Это ускорит европейский переход на возобновляемые источники энергии и другие источники газа на гидроциклах, – отметил политический аналитик и председатель консалтинговой и консультационной фирмы по политическим рискам Eurasia Group Клифф Купчан.

В то же время переход на возобновляемую энергию осложнен проблемами цепочки поставок и экологическими спорами.

Цены на возобновляемую энергию во всем мире, после примерно двух десятилетий снижения, за последний год резко выросли, и в Европе мало места, чтобы быстро добавить легионы новых потребителей возобновляемой энергии.

– Проблема в том, что поставок не осталось. Есть несколько новых контрактов на возобновляемые источники энергии, которые могут быть подписаны и готовы к запуску до 2024 года, – рассказал вице-президент компании LevelTen Energy по Европе Флемминг Соренсон.

Как пример он привел Испанию, которая стоит на пути быстрого перехода к альтернативным видам энергии и где ожидают развертывания более 70 гигаватт солнечной энергии. По его словам, процесс создания и запуска всего этого движется очень медленно – разрешения были одобрены только для 20% солнечных установок.

Министр, отвечающий за энергетический переход Италии, Роберто Чинголани, сказал в интервью, что Италия стремилась заключить сделки с рядом африканских стран и теперь надеется стать энергетически независимой от России к весне 2024 года.

– Это настоящее изменение, перемещение центральной массы системы к югу. Я думаю, что вся Европа осознала, что зависимость в основном от одной страны, одного поставщика – не очень разумная точка зрения, – сказал Чинголани.

По его мнению, Италия находится в лучшем положении, чем другие страны Европейского союза, чтобы справиться с переходом, потому что у нее уже есть два трубопровода в Африку и еще один, идущий на восток в сторону Азербайджана.

Но он отметил, что для реализации плана действий в чрезвычайных ситуациях потребуется некоторое время, и что в краткосрочной перспективе страна будет уязвима, если Россия внезапно прекратит поставки.

При таком сценарии итальянских потребителей могут попросить сократить использование кондиционеров. И компании могут столкнуться с запрограммированными перебоями в энергоснабжении.

В издании подчеркивают, что Европа должна строить больше хранилищ для газа, поскольку в прошлом году из-за сокращения поставок из России европейцам было трудно пережить зиму.

В записке для инвесторов от RBC Capital Markets отмечают, что больше всего без импорта из РФ пострадают Германия, где в настоящее время хранилища заполнены всего на 33,5%, Италия – 35% и Венгрия – 19,4%.

К чему все это приведет, зависит от Кремля, считают эксперты. Нельзя забывать, что РФ сильно зависит от газовых и нефтяных доходов, и она нанесет себе экономический ущерб, лишив крупнейшие экономики Европы доступа к природному газу. В то же время ее европейские клиенты уже пообещали полностью отказаться от российского импорта к 2027 году. Способность России использовать свою власть над потоками энергии в качестве экономического оружия против Европы будет только уменьшаться. Некоторые аналитики предполагают, что это может подтолкнуть Россию к использованию этого оружия сейчас, пока у нее есть рычаги воздействия.