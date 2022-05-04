Переход учета газа с кубометров на энергоединицы отложен из-за войны

Украина должна была с 1 мая 2022 года перейти на европейские стандарты учета природного газа – вместо кубометров энергетические единицы (кВт-час), однако из-за войны эти изменения отложены, сообщили в НАК Нафтогаз.

– Согласно приказу Министерства энергетики от 30 апреля 2022 года №169 в связи с введением военного положения в Украине и в соответствии с законом О рынке природного газа, газоснабжающая компания Нафтогаз Украины откладывает введение киловатт-часов в платежках, – говорится в заявлении.

То есть до конца войны учет и расчеты за потребление природного газа и предоставление услуг по его транспортировке будут осуществляться в кубометрах, как и было до этого.

Верховная Рада 2 ноября 2021 года голосами 250 нардепов приняла закон, регламентирующий переход на европейскую систему учета потребления газа в Украине.

Согласно документу, отопительный сезон 2021-2022 годов должен быть последним, когда украинцы платили за газ по метрическим показателям.

Учет природного газа в энергетических единицах обеспечит более корректное и справедливое ценообразование, облегчит составление энергетического баланса предприятий.

Действующая система расчета газа не учитывает теплообразование, то есть потребитель не знает, какое количество тепла получает из одного кубометра газа.

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Источник: Нафтогаз